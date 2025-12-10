Лавров заявил о прозрении части западных элит в одном вопросе Лавров: западные элиты начинают осознавать неизбежность многополярного мира

Представители западных политических кругов постепенно осознают необратимость формирования нового мироустройства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совфеде. По его словам, сейчас с российской позицией солидаризируется все больше участников мировой политики. Трансляция выступления идет на сайте Совфеда.

Глава ведомства напомнил, что Россия еще со времен Мюнхенской конференции 2007 года последовательно заявляет об объективном характере этого исторического процесса. По его словам, любые попытки противостоять становлению многополярного мира изначально бесперспективны.

Озарение приходит и к некоторым западным элитам, кто воспринимает многополярность как угрозу, вызов своему нынешнему привилегированному положению, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что руководство Еврокомиссии и большинство членов НАТО отказываются признавать реалии конфликта на Украине. По его словам, Запад в «безнадежной политической слепоте» тешит себя иллюзией победить Россию.