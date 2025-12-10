Лавров диагностировал у Запада «политическую слепоту» Лавров заявил, что Запад тешит себя иллюзией о победе над Россией

Руководство Еврокомиссии и большинство членов НАТО отказываются признавать реалии конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совфеде. По его словам, Запад в «безнадежной политической слепоте» тешит себя иллюзией победить Россию. Заседание транслируется в Telegram-канале СФ.

Инвестировав весь свой какой-никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну, — отметил министр.

Ранее стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU. Он включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.

Американские аналитики между тем заявили, что новая Стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от ЕС и сближение с Россией. Они указали на пункт в документе о «цивилизационном стирании» европейских стран.