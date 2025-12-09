ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:51

На Западе допустили выход США из НАТО и сближение с Россией

FT: США могут выйти из НАТО, сблизиться с Россией и отстраниться от ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новая стратегия национальной безопасности США может указывать на возможный выход страны из НАТО, ее отдаление от Европы и сближение с Россией, пишет Financial Times. В стратегическом документе содержатся критические оценки в адрес ЕС. В частности, в нем говорится, что европейские государства находятся на грани «цивилизационного стирания».

Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией, — сказано в статье.

Издание напоминает, что недавно заместитель госсекретаря Кристофер Ландау сказал, что Вашингтон больше не может притворяться партнером стран Евросоюза. Причиной он назвал проводимую ими политику, которая идет вразрез с интересами Соединенных Штатов.

До этого радиоведущий Стив Гилл предположил, что президент США Дональд Трамп может исключить украинского лидера Владимира Зеленского из переговорного процесса по урегулированию конфликта. По его мнению, причиной может стать нежелание руководителя республики идти на необходимые уступки.

США
НАТО
Европа
Россия
