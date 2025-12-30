«Русскоязычные демократки» оказались нежелательными в России Минюст России внес в список нежелательных пять организаций из четырех стран

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций пять структур из четырех стран — Германии, Литвы, Швеции и США, следует из данных на сайте ведомства. В перечне оказались немецкие «Рубикус» и «Русскоязычные демократы и демократки», литовская «Действие ради жизни», шведская «Северный Украинский форум» и американская LexCollective.

Rubikus e.V. (зарегистрированное объединение «Рубикус») (ФРГ), <…> «Русскоязычные демократки и демократы» (Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.), ФРГ, <…> MB Action4life LT («Действие ради жизни»), Литовская Республика <…> Nordic Ukraine Forum (NUF, объединение «Северный Украинский Форум»), Королевство Швеция, <…> LexCollective (США), — говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала деятельность Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) нежелательной на территории страны. По данным надзорного органа, на базе заведения действует аналитический центр, который продвигает спикеров с антироссийскими выступлениями и докладами, направленными на дискредитацию России, в том числе в контексте СВО.