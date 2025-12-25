Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:03

Ким Чен Ын проинспектировал строительство секретной ядерной подлодки

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил секретный объект, где ведется строительство мощной атомной подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Субмарина водоизмещением 8,7 тыс. тонн будет нести на борту стратегические управляемые ракеты, что значительно усилит ядерный потенциал страны на море.

Глава государства изучил доклады инженеров и лично проконтролировал ход работ над проектом. В ходе визита Ким Чен Ын утвердил планы по разработке совершенно новых типов «тайных подводных вооружений», характеристики которых пока не раскрываются. Для эффективного управления новейшим арсеналом лидер страны намерен провести масштабную реформу военно-морских сил.

Ключевым этапом стратегии Пхеньяна станет формирование абсолютно новой воинской части, которая возьмет на вооружение перспективные подводные системы. Ким Чен Ын выразил уверенность, что атомные подлодки станут надежным щитом КНДР.

Ранее северокорейский лидер анонсировал новую важную миссию для военной авиации, связанную с получением стратегических ядерных вооружений. Он подчеркнул, что модернизированные воздушные силы станут ключевым инструментом ядерного сдерживания и борьбы со шпионажем.

КНДР
Северная Корея
подлодки
флот
Ким Чен Ын
