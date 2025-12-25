Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 09:47

Лурье не согласилась на одну просьбу Долиной

Лурье не разрешит Долиной жить в своей квартире после ее выселения

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полина Лурье не намерена разрешать Ларисе Долиной проживать в квартире после решения суда о выселении артистки, сообщила ТАСС адвокат покупательницы Светлана Свириденко. По данным агентства, артистка обратилась к Лурье с просьбой разрешить ей прожить в спорной квартире еще несколько месяцев после официального выселения.

Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми, — сказала адвокат.

Ранее адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о спорной квартире. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

До этого продюсер Сергей Лавров сказал, что сроки восстановления репутации певицы Ларисы Долиной будут зависеть от ее пиарщиков, от правильно преподнесенной информации. Он добавил, что если в видео покажут, как Долина со слезами на глазах выезжает из квартиры, осталась без денег, то отношение к ней изменится в лучшую сторону, ее пожалеют.

