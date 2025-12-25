Лучше тарталеток: закуска «Мандариновый рай» — сказочный хит Нового года!

Закуска с мандаринами на Новый год

Эта закуска всегда вызывает удивление: сочетание мандаринов и яиц кажется неожиданным, но дает очень свежий и праздничный вкус. Блюдо готовится за несколько минут, выглядит ярко и отлично подходит к новогоднему столу.

Отварите 3–4 куриных яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите яйца на мелкой терке. Возьмите 150 граммов твердого сыра (например, российский или голландский) и также натрите его на мелкой терке. Добавьте 2–3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Заправьте смесь 2–3 столовыми ложками майонеза или густой сметаны. Тщательно перемешайте до получения плотной, но пластичной массы. Солить не нужно, так как сыр и майонез уже дают достаточно соли.

Теперь главный герой — мандарины. Возьмите 3–4 средних мандарина. Очистите их от кожуры и аккуратно разделите на дольки. С долек обязательно удалите белые волокна.

Возьмите 150 граммов крекеров или ломтики свежего багета. На каждый крекер или ломтик хлеба выложите 1–1,5 чайной ложки яично-сырной начинки, формируя небольшую горку. Сверху аккуратно положите 1–2 дольки мандарина.

Украсьте закуску мелко нарубленной свежей зеленью (укроп или петрушка). Подавать лучше сразу, пока мандарины не дали много сока.

Совет: можно заменить часть мандаринов апельсином.

