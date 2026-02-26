Забудьте про магазинное мороженое. Эти мандаринки с сюрпризом внутри — настоящий хит! Сливочный крем, фруктовый джем и ароматная цедра

Запах мандаринов для многих — синоним праздника. А здесь этот аромат не просто витает в воздухе, а становится частью десерта. Сливочное мороженое, сгущенное молоко и яркий, домашний мандариновый джем встречаются в одной чашечке, чтобы подарить вам то самое ощущение волшебства, уюта и предвкушения чуда. Идеальный финал праздничного ужина.

У 6 крупных мандаринов срезаю верхушку (примерно на треть) и очень аккуратно, ложкой или ножом, извлекаю всю мякоть, стараясь не повредить кожуру. Полученные чашечки и крышечки откладываю в сторону. Мякоть мандаринов очищаю от белых пленок и косточек. В сотейнике смешиваю мандариновую мякоть с 30-40 г сахара и нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая. Довожу до кипения. Одну столовую ложку крахмала развожу в небольшом количестве холодной воды и тонкой струйкой вливаю в кипящий джем, непрерывно мешая. Варю 1-2 минуты до загустения, снимаю с огня и полностью остужаю. 350 мл холодных сливок жирностью не менее 33% взбиваю миксером до мягких пиков, постепенно вливая 150 мл сгущенного молока.

Взбиваю до устойчивых, густых пиков. Добавляю остывший мандариновый джем (оставив немного для украшения) и аккуратно, но тщательно перемешиваю лопаткой или еще раз взбиваю на низкой скорости до полного объединения. С помощью кондитерского мешка наполняю мандариновые чашечки полученным кремом почти до краев. Сверху выкладываю по чайной ложке оставшегося джема. Накрываю крышечками и ставлю в морозилку минимум на 6-8 часов, лучше на ночь. Оставшееся мороженое раскладываю по формочкам и тоже замораживаю.

