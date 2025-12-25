В Турции заявили о попытках Запада столкнуть Москву и Анкару лбами

Страны Запада намеренно пытаются стравить Турцию и Россию в рамках военного противостояния на Украине, высказал мнение турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости. По его мнению, целью является одновременное ослабление двух мощных держав.

Конечной целью Запада является расширение украинского фронта против России и попытка столкнуть Москву и Анкару между собой. В результате обе страны могут оказаться ослабленными, чем воспользуется Брюссель, — сказал собеседник агентства.

Йылмаз также предположил, что параллельно создаются условия для усиления в Сирии запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По его оценке, таким образом Запад стремится решить сразу несколько стратегических задач в регионе.

Ранее турецкий эксперт по международным вопросам Мурат Четинер заявил, что ЕС может пожертвовать Украиной ради своей безопасности. Специалист выразил уверенность, что страны сообщества пытаются разными средствами не допустить распространения конфликта на их территорию.