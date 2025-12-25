Угрожавшему учительнице цыгану могут ужесточить наказание

Обвиняемый в угрозах расправой в адрес учительницы из Челябинска представитель цыганской диаспоры может отправиться в колонию, сообщает Telegram-канал «Урал. Главное». Изначально суд назначил Руслану Панченкову наказание в виде ограничения свободы, однако он пренебрег установленными правилами.

Инспекция ГУ ФСИН зафиксировала нарушения и подала ходатайство о замене мягкого режима на реальное заключение. В ходе судебного заседания Панченков попытался затянуть процесс. Сначала он утверждал, что у него нет средств на адвоката, и ему назначили государственного защитника. Однако позже мужчина заявил, что нашел частного юриста. Суд пошел навстречу и перенес слушание на 26 декабря.

Конфликт, из-за которого Панченков оказался под следствием, вызвал широкий общественный резонанс. Мужчина ворвался в учебное заведение и в грубой форме угрожал физической расправой педагогу, обещая «отрезать язык». Напуганная учительница обратилась в полицию, на Панченкова завели уголовное дело.

Ранее в московском ресторане произошел конфликт между посетителями, в ходе которого один из гостей после отказа познакомиться начал угрожать студентке изнасилованием. По словам пострадавшей, после отказа пересесть за его стол мужчина перешел к оскорблениям и прямым угрозам, на что девушка пнула его ногу.