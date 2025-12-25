Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:34

Угрожавшему учительнице цыгану могут ужесточить наказание

ФСИН хочет ужесточить наказание обидевшему учительницу цыгану из Челябинска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обвиняемый в угрозах расправой в адрес учительницы из Челябинска представитель цыганской диаспоры может отправиться в колонию, сообщает Telegram-канал «Урал. Главное». Изначально суд назначил Руслану Панченкову наказание в виде ограничения свободы, однако он пренебрег установленными правилами.

Инспекция ГУ ФСИН зафиксировала нарушения и подала ходатайство о замене мягкого режима на реальное заключение. В ходе судебного заседания Панченков попытался затянуть процесс. Сначала он утверждал, что у него нет средств на адвоката, и ему назначили государственного защитника. Однако позже мужчина заявил, что нашел частного юриста. Суд пошел навстречу и перенес слушание на 26 декабря.

Конфликт, из-за которого Панченков оказался под следствием, вызвал широкий общественный резонанс. Мужчина ворвался в учебное заведение и в грубой форме угрожал физической расправой педагогу, обещая «отрезать язык». Напуганная учительница обратилась в полицию, на Панченкова завели уголовное дело.

Ранее в московском ресторане произошел конфликт между посетителями, в ходе которого один из гостей после отказа познакомиться начал угрожать студентке изнасилованием. По словам пострадавшей, после отказа пересесть за его стол мужчина перешел к оскорблениям и прямым угрозам, на что девушка пнула его ногу.

цыгане
Челябинская область
угрозы
ФСИН
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.