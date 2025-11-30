Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием

В московском ресторане произошел конфликт между посетителями, в ходе которого один из гостей после отказа познакомиться начал угрожать студентке изнасилованием, передает Telegram-канал Baza. По словам пострадавшей, после отказа пересесть за его стол мужчина перешел к оскорблениям и прямым угрозам, на что девушка пнула его ногу.

В материале говорится, что после этого к конфликту подключились его друзья, а администрация заведения вмешалась в ситуацию. Пострадавшая утверждает, что персонал ресторана возложил вину за произошедшее на нее, а не на агрессивного посетителя. Представители ресторана в свою очередь заявили о проведении внутренней проверки для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасилованиях и мошенничестве под видом психолога. Мужчина, не имевший соответствующего образования, получил от девяти пациенток «за лечение» более 800 тысяч рублей.

До этого водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Науки. После этого мужчина высадил жертву у станции метро «Девяткино» и скрылся.