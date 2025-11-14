Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жителя Казани обвинили в изнасилованиях и мошенничестве под видом психолога, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану. При этом мужчина, не имевший соответствующего образования, получил от девяти пациенток «за лечение» более 800 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2020–2024 гг. к обвиняемому, представлявшемуся специалистом в области психологии, обратились пять жительниц города Казани, которых, воспользовавшись их беспомощным состоянием, злоумышленник изнасиловал, — говорится в сообщении.

Ранее в Калининградской области пожилая женщина совратила своего малолетнего внука. Участие в этом принимал также отец мальчика, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что ребенок жил в одной квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один из дней он активировал камеру на ноутбуке, и та зафиксировала момент совершения преступления.

До этого в Волгоградской области 72-летний мужчина был осужден за педофилию на 16 лет строгого режима. Суд признал его виновным в насильственных действиях против трех девочек. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал преступления против несовершеннолетних в поселке Себрово.

