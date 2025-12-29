Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:00

Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом

Арбитр из Казани Захаров помирился с прохожим, которого он ударил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Футбольный арбитр из Казани Игорь Захаров примирился с пешеходом, пострадавшим в результате дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «112». Стороны договорились урегулировать ситуацию мирным путем.

Инцидент произошел в октябре в центре Казани на пешеходном переходе. По данным канала, Захаров не уступил дорогу пешеходу на «зебре», после чего вышел из автомобиля и нанес ему удары.

Конфликт был урегулирован без дальнейшего разбирательства. Футбольный арбитр выплатил пострадавшему компенсацию, однако пешеход предложил направить эти средства на благотворительные цели. Игорь Захаров поддержал инициативу и предложил перечислить деньги кондуктивному детскому саду «Все сам».

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Цветкова стала участницей драки в женской раздевалке фитнес-клуба X-Fit. По информации источника, конфликт вспыхнул 18 декабря после того, как артистка начала выкладывать видео с тренировки под музыку. Одной из присутствующих в раздевалке это не понравилось, она сделала замечание Цветковой и после словесной перепалки завязалась потасовка. Противница актрисы использовала в качестве оружия рожок для обуви, а также кусалась и вырывала Цветковой волосы, утверждает источник.

драки
конфликты
пешеходы
Казань
Татарстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Новоуренгойцы за год заплатили более 100 тыс. рублей штрафов за шум
Рой российских FVP-дронов сжег Abrams под Красноармейском и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.