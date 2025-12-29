Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом Арбитр из Казани Захаров помирился с прохожим, которого он ударил

Футбольный арбитр из Казани Игорь Захаров примирился с пешеходом, пострадавшим в результате дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «112». Стороны договорились урегулировать ситуацию мирным путем.

Инцидент произошел в октябре в центре Казани на пешеходном переходе. По данным канала, Захаров не уступил дорогу пешеходу на «зебре», после чего вышел из автомобиля и нанес ему удары.

Конфликт был урегулирован без дальнейшего разбирательства. Футбольный арбитр выплатил пострадавшему компенсацию, однако пешеход предложил направить эти средства на благотворительные цели. Игорь Захаров поддержал инициативу и предложил перечислить деньги кондуктивному детскому саду «Все сам».

