В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина к россиянам

В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина к россиянам Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом в полночь 31 декабря

Президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер выступит на фоне Кремля в полночь 31 декабря.

Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом, — сказал Песков.

Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поздравительные телеграммы также получили другие иностранные лидеры.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула и руководителей СМИ с наступающим Новым годом, разослав им открытки. Представитель Кремля сделал акцент на динамике уходящего года, отметив, что время «ускорилось и уплотнилось» так, как никогда раньше.

27 декабря лидер Корейской Народно-Демократической Республики поздравил Путина с наступающим 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам. В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений.