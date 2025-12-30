Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:48

В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина к россиянам

Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом в полночь 31 декабря

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер выступит на фоне Кремля в полночь 31 декабря.

Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом, — сказал Песков.

Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поздравительные телеграммы также получили другие иностранные лидеры.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула и руководителей СМИ с наступающим Новым годом, разослав им открытки. Представитель Кремля сделал акцент на динамике уходящего года, отметив, что время «ускорилось и уплотнилось» так, как никогда раньше.

27 декабря лидер Корейской Народно-Демократической Республики поздравил Путина с наступающим 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам. В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
поздравления
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина получила 90 млн рублей за подмену во младенчестве
Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам напомнили о схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.