Финансист объяснил, как избежать блокировки карты при переводе самому себе Финансист Бархота посоветовал указывать причину перевода между своими счетами

Для избежания блокировки карты следует указывать причину перевода между своими счетами, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, нетипичные для финансовой активности клиента операции могут вызвать у банка подозрения.

Заморозки переводов самому себе не исключены по ряду причин. Как правило, это связано с нетипичностью операций. Например, слишком большая сумма. Платежи свыше 20 тыс. рублей самому себе автоматически становятся заявкой на то, что платеж подозрительный. Кроме того, автоматизированные системы платежей рассматривают события, которые предшествовали тому или иному переводу. Чтобы избежать блокировок за перевод самому себе, необходимо указывать назначение платежа. Вопросов будет меньше, и даже, возможно, не понадобится предоставление каких-то документов для разморозки операции, — посоветовал Бархота.

Он добавил, что нередко случается блокировка карты, когда на почти пустой счет человека поступают деньги, которые затем в течение часа полностью переводятся на другой счет, включая его собственный. Кроме того, заключил Бархота, подозрения могут также возникать при крупных операциях в ночное время в местах, не типичных для клиента.

Ранее сообщалось, что россияне стали жаловаться на блокировку банковских карт после переводов между своими счетами. Заморозке подвергаются как крупные суммы, включая зарплаты, полученные в других банках, так и небольшие транзакции.