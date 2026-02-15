Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 09:41

Юрист назвала пять причин для отказа банка вернуть деньги со вклада

Юрист Якушева: банк может не вернуть деньги со вклада из-за отзыва лицензии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Есть пять наиболее распространенных причин, по которым банк может не вернуть клиенту деньги со вклада, заявила в беседе с агентством «Прайм» адвокат Елена Якушева. По ее словам, первая причина — это отзыв лицензии у кредитной организации. В этом случае банк переходит под управление Агентства по страхованию вкладов.

Вторая причина — арест или блокировка счета по решению судебных органов, отметила эксперт. В этом случае банк не имеет права вернуть клиенту деньги, пока не будут сняты все ограничения. В качестве третьей причины Якушева назвала спор о правопреемственности в случае смерти вкладчика. Если он умер, то доступ к вкладу могут получить только наследники.

Четвертая причина — отсутствие у клиента необходимых документов, пятая — подозрение банка на мошенничество, добавила юрист. Если клиенту не хотят возвращать вклад, Якушева посоветовала обязательно получить от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа с подписью и печатью. Если реакции нет, то можно пожаловаться в Банк России, а в крайнем случае — подать в суд.

Ранее сообщалось, что объем наличных рублей на руках у россиян по итогам 2025 года достиг рекордных 17,1 трлн. За год показатель вырос на 4,6%, тогда как годом ранее темпы роста составляли всего 0,1%. Параллельно впервые за три года зафиксирован рост наличной иностранной валюты.

