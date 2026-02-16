Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:39

Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве

Песков: Дмитриев участвует в переговорах по Украине в Женеве по отдельному треку

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в переговорах по украинскому конфликту, которые пройдут в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, спецпредставитель президента РФ будет работать по отдельному треку в рамках группы по вопросам экономического взаимодействия.

Дмитриев — да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом в начале февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, где также затрагивались пути урегулирования конфликта.

Россия
Дмитрий Песков
Кирилл Дмитриев
Женева
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В суде прозвучало, что вина террористов из «Крокуса» полностью доказана
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.