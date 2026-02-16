Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве

Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве Песков: Дмитриев участвует в переговорах по Украине в Женеве по отдельному треку

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев примет участие в переговорах по украинскому конфликту, которые пройдут в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, спецпредставитель президента РФ будет работать по отдельному треку в рамках группы по вопросам экономического взаимодействия.

Дмитриев — да, он работает по отдельному треку. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом в начале февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом, где также затрагивались пути урегулирования конфликта.