16 февраля 2026 в 12:22

Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея

Майданов: средства от продажи билетов на концерт в Кремле передадут в помощь СВО

Денис Майданов Денис Майданов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заслуженный артист России и депутат Государственной думы Денис Майданов в разговоре с NEWS.ru заявил, что средства от продажи билетов на его юбилейный концерт в Кремле будут переданы на помощь фронту. 17 февраля артисту исполнится 50 лет, к этой дате он приурочил свое выступление в Кремлевском дворце.

В концерте примут участие около 30 ведущих артистов России, лучших в своих жанрах. Все средства собираем на специальный счет, затем перечислим в Фонд «Защитники Отечества». Сбор пожертвований идет уже сейчас. Все вместе поможем нашим героям СВО, — подчеркнул певец.

Он добавил, что почти все его друзья в военное время перестали отмечать свои дни рождения и юбилеи. Сам Майданов, по его словам, все-таки решил отметить, но таким образом, чтобы принести пользу «стране и фронту».

Ранее стало известно, что «Песня Первых» авторства Дениса Майданова может оказаться в списке Минпросвещения РФ для изучения в школах. Об этом рассказал сам автор и исполнитель. Он уточнил, что композиция написана им для «Движения первых».

Также Майданов признался, что он был одним из авторов инициативы об учреждении в РФ Дня отца. Этот праздник, по словам заслуженного артиста России и первого заместителя председателя комитета по культуре Государственной думы России, был учрежден для воссоздания института отцовства. По словам парламентария, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

