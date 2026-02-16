Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру

Астрономы Колумбийского университета выяснили последствия угасания звезды, за которой наблюдали еще в 2014 году, сообщает MIR24.TV. По версии ученых, она излучала инфракрасный свет на протяжении трех лет, а затем он исчез, так как звезда превратилась в черную дыру.

Масса звезды M31-2014-DS1 изначально в 13 раз превышала массу Солнца, но потом она начала терять вес, достигнув размеров, превышающих Солнце всего в пять раз. До этого наблюдения исследователи считали, что звезды такого масштаба взрываются как сверхновые вместо долгого и постепенного угасания. Раньше ученые только в теории предполагали, что такое возможно.

Ранее сообщалось, что российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 млрд лет назад. Гамма-спектрометр совместной разработки с Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе, который находится на борту кубсата 239Alferov, зарегистрировал всплеск GRB 260101A.