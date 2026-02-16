Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:40

Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру

Колумбийский университет зафиксировал превращение массивной звезды в черную дыру

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Астрономы Колумбийского университета выяснили последствия угасания звезды, за которой наблюдали еще в 2014 году, сообщает MIR24.TV. По версии ученых, она излучала инфракрасный свет на протяжении трех лет, а затем он исчез, так как звезда превратилась в черную дыру.

Масса звезды M31-2014-DS1 изначально в 13 раз превышала массу Солнца, но потом она начала терять вес, достигнув размеров, превышающих Солнце всего в пять раз. До этого наблюдения исследователи считали, что звезды такого масштаба взрываются как сверхновые вместо долгого и постепенного угасания. Раньше ученые только в теории предполагали, что такое возможно.

Ранее сообщалось, что российский спутник 239Alferov зафиксировал гамма-всплеск, произошедший 11,3 млрд лет назад. Гамма-спектрометр совместной разработки с Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе, который находится на борту кубсата 239Alferov, зарегистрировал всплеск GRB 260101A.

звезды
космос
астрономы
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В суде прозвучало, что вина террористов из «Крокуса» полностью доказана
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взлома F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.