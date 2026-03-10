В Роскосмосе предупредили об опасности гонки вооружений на орбите

Россия выступает за сохранение космоса свободным от любых видов оружия и предупреждает о рисках гонки вооружений на орбите, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик». По его словам, милитаризация космического пространства может иметь серьезные последствия для всего человечества. Он напомнил, что соответствующее положение содержится в Договоре о космосе, подписанном в 1967 году.

Россия на всех международных площадках, включая ООН, выступает за незыблемость общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих космическую деятельность. Убеждены, что космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа. Гонка вооружений в космическом пространстве может оказаться плачевной для всего человечества, — сказал Баканов.

Ранее компания «Космическая связь» сообщила, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» был признан утерянным после аварии, произошедшей 4 марта. Специалисты отметили, что причины происшествия неясны. В компании уточнили, что часть потребителей сможет восстановить прием спутникового телевидения после перенастройки оборудования на другую орбитальную позицию. Остальным абонентам потребуется до месяца для возобновления возможности приема сигнала.