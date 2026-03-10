Зимняя Олимпиада — 2026
В Роскосмосе предупредили об опасности гонки вооружений на орбите

Баканов: космос должен оставаться свободным от оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия выступает за сохранение космоса свободным от любых видов оружия и предупреждает о рисках гонки вооружений на орбите, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью журналу «Разведчик». По его словам, милитаризация космического пространства может иметь серьезные последствия для всего человечества. Он напомнил, что соответствующее положение содержится в Договоре о космосе, подписанном в 1967 году.

Россия на всех международных площадках, включая ООН, выступает за незыблемость общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих космическую деятельность. Убеждены, что космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа. Гонка вооружений в космическом пространстве может оказаться плачевной для всего человечества, — сказал Баканов.

Ранее компания «Космическая связь» сообщила, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» был признан утерянным после аварии, произошедшей 4 марта. Специалисты отметили, что причины происшествия неясны. В компании уточнили, что часть потребителей сможет восстановить прием спутникового телевидения после перенастройки оборудования на другую орбитальную позицию. Остальным абонентам потребуется до месяца для возобновления возможности приема сигнала.

Роскосмос
космос
гонка вооружений
Дмитрий Баканов
