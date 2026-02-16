Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:38

Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде

Король Швеции Карл XVI пошутил о падении лыжницы Андерссон на Олимпиаде

Эбба Андерссон Эбба Андерссон Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шведский король Карл XVI Густав в ироничной форме прокомментировал падение лыжницы Эббы Андерссон во время женской лыжной эстафеты на Олимпиаде-2026, сообщает SVT. Король выразил поддержку шведской команде, которая заняла второе место.

Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы выиграли серебро. Понимаю, ваше разочарование из-за упущенного золота. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдет в историю. Эбба, фантастика. Вот это падение! Она непобедима, — сказал Карл XVI Густав.

В эстафете золото завоевала сборная Норвегии, серебро — у Швеции, бронза — у Финляндии. Шведская команда рассчитывала на победу, но падение Андерссон повлияло на итоговый результат.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не прошли квалификацию в спринтерской гонке на Олимпиаде-2026. Оба спортсмена не смогли выйти в четвертьфинал и не будут бороться за медали. Непряева показала 31-й результат в квалификации. Коростелев стал 35-м, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо 12,51 секунды. После неудачного результата Непряева заявила, что «чувствует себя слабачкой».

