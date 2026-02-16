Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:28

Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу

ГКУ «Мособлпожспас»: смотреть на горящее чучело на Масленицу нужно с 15 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При сжигании чучела зимы на Масленицу лучше стоять от него на расстоянии не меньше 15 метров, напомнили в ГКУ «Мособлпожспас». Спасатели также отметили, что площадку для костра необходимо выбирать не ближе 50 метров от любых строений и обязательно оцеплять ее.

В зоне проведения обряда не должно быть легковоспламеняющихся предметов, а под рукой следует держать средства пожаротушения. Специалисты просят учитывать и погодный фактор, напоминая, что при сильном ветре разведение открытого огня становится смертельно опасной затеей.

Особое внимание — детям: не оставляйте их без присмотра, — подчеркивается в официальном сообщении.

Для предотвращения несчастных случаев эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от использования бензина или других горючих жидкостей. По завершении праздника организаторы обязаны тщательно проверить место костра и убедиться, что не осталось ни одной тлеющей частицы.

Ранее заместитель директора Института медицины НГУ Дарья Подчиненова предупредила, что традиционные блины могут быть опасны для людей с целиакией или непереносимостью белков пшеницы. Эксперт также подчеркнула, что в зону риска попадают россияне с аллергией на коровье молоко.

