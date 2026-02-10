Зимняя Олимпиада — 2026
Готовим костер на Масленицу: секреты правильной рубки дров

Рубка дров для масленичного костра: техника безопасности и виды кряжей
До начала Масленичной недели остается всего шесть дней — праздник стартует 16 февраля 2026 года. Готовиться к проводам зимы стоит заранее, ведь многие обряды требуют подготовки.

Среди главных традиций Масленицы — разжигание масленичного костра в Прощеное воскресенье. Огонь символизирует очищение от всего старого, проводы холодов и встречу весны. В пламени сжигают соломенное чучело зимы, а прыжки через костер, по поверьям предков, обладают очистительной силой. Рубка дров для масленичного костра — важный этап подготовки к празднику.

Как правильно нарубить дрова

Подготовьте рабочее место: оно должно быть ровным и нескользким.

  • Установите колоду — толстый устойчивый отрезок бревна высотой 50–60 см.

  • Убедитесь в исправности инструмента: режущая кромка заточена, рукоять без зазубрин и выполнена из высушенной древесины с расширением у края. Оптимальный размер ручки определяется индивидуально — если встать прямо и свободно опустить руку вдоль тела, топор своим нижним концом должен достигать поверхности грунта.

  • Установите чурку на колоду так, чтобы исключить ее падение.

  • Примите устойчивую позицию — ноги на ширине плеч.

  • Наносите удар по имеющимся трещинам на срезе или вдоль сучков. При отсутствии трещин бейте по центру.

  • Для крупных или сучковатых чурок используйте специальные металлические клинья. Их забивают топором или кувалдой в образовавшуюся трещину.

Готовим костер на Масленицу: секреты правильной рубки дров Готовим костер на Масленицу: секреты правильной рубки дров Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника безопасности

Рубка дров для масленичного костра требует соблюдения правил безопасности.

  • Убедитесь, что в радиусе 3–5 метров нет людей и животных.

  • Надевайте прочную обувь и перчатки для защиты рук.

  • Работайте только исправным инструментом — топор без трещин и с надежно закрепленным топорищем.

  • При заклинивании топора в чурке раскачивайте его или используйте клинья, но не бейте обухом о колоду — это опасно для начинающих.

Виды кряжей

Легче всего расколоть березу, осину и липу. Сложнее поддаются вяз, дуб и хвойные породы с большим количеством сучков. Свежие влажные поленья труднее расколоть — дайте древесине подсохнуть несколько недель. Для костра подходят любые породы, но важно, чтобы дрова были правильно подготовлены и безопасно нарублены.

Пусть ваш масленичный костер горит ярко, а подготовка к празднику пройдет без происшествий!

Ранее мы рассказывали, как построить к Масленице качели для ребятни.

Виктория Семенова
В. Семенова
