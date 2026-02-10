На каждый день

Рубка дров для масленичного костра: техника безопасности и виды кряжей

До начала Масленичной недели остается всего шесть дней — праздник стартует 16 февраля 2026 года. Готовиться к проводам зимы стоит заранее, ведь многие обряды требуют подготовки.

Среди главных традиций Масленицы — разжигание масленичного костра в Прощеное воскресенье. Огонь символизирует очищение от всего старого, проводы холодов и встречу весны. В пламени сжигают соломенное чучело зимы, а прыжки через костер, по поверьям предков, обладают очистительной силой. Рубка дров для масленичного костра — важный этап подготовки к празднику.

Как правильно нарубить дрова

Подготовьте рабочее место: оно должно быть ровным и нескользким.

Установите колоду — толстый устойчивый отрезок бревна высотой 50–60 см.

Убедитесь в исправности инструмента: режущая кромка заточена, рукоять без зазубрин и выполнена из высушенной древесины с расширением у края. Оптимальный размер ручки определяется индивидуально — если встать прямо и свободно опустить руку вдоль тела, топор своим нижним концом должен достигать поверхности грунта.

Установите чурку на колоду так, чтобы исключить ее падение.

Примите устойчивую позицию — ноги на ширине плеч.

Наносите удар по имеющимся трещинам на срезе или вдоль сучков. При отсутствии трещин бейте по центру.

Для крупных или сучковатых чурок используйте специальные металлические клинья. Их забивают топором или кувалдой в образовавшуюся трещину.

Готовим костер на Масленицу: секреты правильной рубки дров Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техника безопасности

Рубка дров для масленичного костра требует соблюдения правил безопасности.

Убедитесь, что в радиусе 3–5 метров нет людей и животных.

Надевайте прочную обувь и перчатки для защиты рук.

Работайте только исправным инструментом — топор без трещин и с надежно закрепленным топорищем.

При заклинивании топора в чурке раскачивайте его или используйте клинья, но не бейте обухом о колоду — это опасно для начинающих.

Виды кряжей

Легче всего расколоть березу, осину и липу. Сложнее поддаются вяз, дуб и хвойные породы с большим количеством сучков. Свежие влажные поленья труднее расколоть — дайте древесине подсохнуть несколько недель. Для костра подходят любые породы, но важно, чтобы дрова были правильно подготовлены и безопасно нарублены.

Пусть ваш масленичный костер горит ярко, а подготовка к празднику пройдет без происшествий!

