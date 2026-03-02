Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед Спасатель Халилов: при падении под лед необходимо звать на помощь

При падении под лед необходимо позвать на помощь окружающих, рассказал «Радио 1» основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов. Он также посоветовал постараться выбраться из воды как можно быстрее.

Задача — как можно быстрее оттуда выбраться, потому что одежда наполняется холодной водой и человека тянет на дно. Выбираться надо обратно в ту сторону, откуда человек шел, потому что там лед его выдержал. Надо приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти, перекинуть центр тяжести на лед и постараться кувырками уходить к берегу, — рассказал Халилов.

Спасатель посоветовал при намокании как можно быстрее попасть в теплое помещение или машину и снять мокрую одежду. Он отметил, что для согревания также необходимо активно двигаться.

