02 марта 2026 в 13:22

Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед

Спасатель Халилов: при падении под лед необходимо звать на помощь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При падении под лед необходимо позвать на помощь окружающих, рассказал «Радио 1» основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов. Он также посоветовал постараться выбраться из воды как можно быстрее.

Задача — как можно быстрее оттуда выбраться, потому что одежда наполняется холодной водой и человека тянет на дно. Выбираться надо обратно в ту сторону, откуда человек шел, потому что там лед его выдержал. Надо приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти, перекинуть центр тяжести на лед и постараться кувырками уходить к берегу, — рассказал Халилов.

Спасатель посоветовал при намокании как можно быстрее попасть в теплое помещение или машину и снять мокрую одежду. Он отметил, что для согревания также необходимо активно двигаться.

Ранее спасатель Александр Проценко рассказал, что взрослым рекомендуется установить на окна в доме специальные заглушки и замки — это позволит уберечь детей от падений с высоты. По его словам, эта проблема особенно актуальна в теплое время года.

