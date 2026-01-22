Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников

Хотя до теплых деньков еще далеко, готовиться к дачному и садовому сезону стоит уже сейчас. Начать можно с ревизии и подготовки рабочего инвентаря — например, с заточки ножей, топоров и цепей бензопил. Это необходимая процедура для инструментов после долгого простоя.

Как заточить ножи

Для заточки ножей лучше всего подходит точильный брусок средней зернистости. Держите лезвие под углом 20–25° к поверхности камня — для кухонных ножей это оптимальный вариант. Водите ножом по бруску уверенными движениями от рукояти к кончику, попеременно меняя стороны клинка. Главное правило — сохраняйте одинаковый угол по всей длине лезвия, работайте без излишнего нажима.

Как заточить топор

Заточка топора начинается с очистки лезвия от грязи и ржавчины. Используйте напильник, держа топор горизонтально и работая под углом 27–29° для обычного топора или 36–38° для колуна. Движения должны идти навстречу рубящей кромке с обеих сторон. После грубой обработки напильником переходите к двустороннему точильному камню, периодически смачивая его водой для уменьшения трения.

Как затачивать цепь бензопилы

Цепь бензопилы удобнее точить, когда шина зафиксирована в тисках или на штатном зажимном устройстве пилы. Для зубьев подбирают круглый напильник нужного диаметра и работают по направляющей линии на верхней поверхности зуба, выдерживая заводской угол — обычно около 25–35 градусов. Затачивают сначала каждый второй зуб по одной стороне, затем поворачивают шину и проходят оставшиеся, не забывая периодически выравнивать ограничители глубины плоским напильником по шаблону.

Дополнительная забота об инструменте

После того как заточка ножей, топоров и цепей бензопил закончена, металл желательно обезжирить и тонко смазать маслом, чтобы не тянул влагу и не покрывался рыжими пятнами. Цепи и шину пилы хранят в сухом месте, периодически обновляя защитный слой смазки, а рукояти топоров и ножей лучше пропитать маслом или воском, чтобы дерево не рассыхалось и не трескалось. Полезно также время от времени протирать инструмент от земли и растительного сока и не бросать его на зиму в сыром сарае на голый бетон.

