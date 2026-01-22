Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 17:40

Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников

Заточка ножей, топоров и цепей бензопил перед сезоном — инструкция Заточка ножей, топоров и цепей бензопил перед сезоном — инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотя до теплых деньков еще далеко, готовиться к дачному и садовому сезону стоит уже сейчас. Начать можно с ревизии и подготовки рабочего инвентаря — например, с заточки ножей, топоров и цепей бензопил. Это необходимая процедура для инструментов после долгого простоя.

Как заточить ножи

Для заточки ножей лучше всего подходит точильный брусок средней зернистости. Держите лезвие под углом 20–25° к поверхности камня — для кухонных ножей это оптимальный вариант. Водите ножом по бруску уверенными движениями от рукояти к кончику, попеременно меняя стороны клинка. Главное правило — сохраняйте одинаковый угол по всей длине лезвия, работайте без излишнего нажима.

Как заточить топор

Заточка топора начинается с очистки лезвия от грязи и ржавчины. Используйте напильник, держа топор горизонтально и работая под углом 27–29° для обычного топора или 36–38° для колуна. Движения должны идти навстречу рубящей кромке с обеих сторон. После грубой обработки напильником переходите к двустороннему точильному камню, периодически смачивая его водой для уменьшения трения.

Как затачивать цепь бензопилы

Цепь бензопилы удобнее точить, когда шина зафиксирована в тисках или на штатном зажимном устройстве пилы. Для зубьев подбирают круглый напильник нужного диаметра и работают по направляющей линии на верхней поверхности зуба, выдерживая заводской угол — обычно около 25–35 градусов. Затачивают сначала каждый второй зуб по одной стороне, затем поворачивают шину и проходят оставшиеся, не забывая периодически выравнивать ограничители глубины плоским напильником по шаблону.

Дополнительная забота об инструменте

После того как заточка ножей, топоров и цепей бензопил закончена, металл желательно обезжирить и тонко смазать маслом, чтобы не тянул влагу и не покрывался рыжими пятнами. Цепи и шину пилы хранят в сухом месте, периодически обновляя защитный слой смазки, а рукояти топоров и ножей лучше пропитать маслом или воском, чтобы дерево не рассыхалось и не трескалось. Полезно также время от времени протирать инструмент от земли и растительного сока и не бросать его на зиму в сыром сарае на голый бетон.

Ранее мы рассказывали, как топить баню по-черному.

Читайте также
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Общество
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Теплые ноги в любой мороз: газетный лайфхак от заядлых рыбаков
Общество
Теплые ноги в любой мороз: газетный лайфхак от заядлых рыбаков
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Семья и жизнь
Как не травмироваться в мастерской: обязательные правила для мастера
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Общество
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
садоводы
зима
инструменты
подготовка
советы
лайфхаки
ножи
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс назвал Гренландию ключевым звеном в нацбезопасности США
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.