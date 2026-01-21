Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 21:11

Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой

Баня в январе и феврале: как правильно топить по-черному и по-белому Баня в январе и феврале: как правильно топить по-черному и по-белому Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зима — идеальное время для банных процедур. В январе и феврале, когда морозы крепчают, баня дарит особенное тепло и уют. Узнайте, как правильно топить баню по-черному и по-белому, чтобы парение было полезным и безопасным.

Баня — это не просто мытье, а настоящее оздоровление. Парение очищает кожу, улучшает кровообращение, снимает стресс и укрепляет иммунитет. Зимой польза удваивается: тепло бани помогает организму бороться с холодом, прогревает мышцы после прогулок на свежем воздухе и даже снижает риск простуд. Однако не всем можно париться — противопоказания одинаковы круглый год. Избегайте бани при сердечных заболеваниях, гипертонии, онкологии, эпилепсии, беременности и острых инфекциях.

Топить баню по-черному — это древний способ, когда дым заполняет все помещение, а печь не имеет дымохода. Дым коптит стены и потолок, придавая бане ароматный дух. Такую баню топят только для прогрева, потом проветривают.

Как правильно топить по-черному:

  • выберите сухие березовые или еловые дрова — они дают ровный жар;

  • разожгите огонь в печи утром, когда нет ветра, чтобы дым не улетал в щели;

  • топите 3–4 часа, делая несколько закладок дров, пока стены не прогреются до 80–100°C, температура в парной — около 70°C;

  • после топки откройте дверь и окна на 15–20 минут для проветривания — дым и запах гари должны полностью уйти.

Опасность в копоти и саже: если не проветрить, можно отравиться угарным газом. Не входите в непроветренную баню — проверяйте воздух зажженной свечой, она не должна гаснуть.

Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топить по-белому проще: печь с дымоходом выводит дым наружу, помещение остается чистым. Это современный вариант для частого использования.

Как правильно топить по-белому:

  • установите заслонку дымохода: сначала закройте для быстрого прогрева, потом откройте;

  • топите 2–3 часа мелкими порциями дров, чтобы жар распределялся равномерно;

  • цель — 60–80°C в парной с влажностью 40–60%. Используйте термометр и гигрометр.

Нюанс: следите за тягой, чтобы не было обратного дыма. В морозы утепляйте двери и окна.

Для новичков — три «кита» безопасного парения:

  • пейте воду до и после — 1–2 литра, чтобы избежать обезвоживания;

  • начинайте с 5–10 минут в парной, не больше 3 заходов, температура не выше 70°C;

  • используйте веник правильно: легкие похлопывания, без фанатизма.

Соблюдайте эти правила — и баня в январе и феврале станет вашим зимним ритуалом здоровья. Приятного пара!

Ранее мы рассказывали вам о том, можно ли похудеть с помощью уколов или таблеток.

русская баня
польза
вред
здоровье
советы
красота
традиции
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.