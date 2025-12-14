Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать?

Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать?

Многие слышали совет выпивать воду сразу после пробуждения, но мало кто знает точные рекомендации. Сколько воды нужно пить утром натощак: обычно советуют 1-2 стакана теплой или комнатной температуры жидкости за 20–30 минут до завтрака. Эта привычка может помочь запустить обменные процессы и подготовить организм к приему пищи.

Откуда появилась традиция

Практика употребления воды на голодный желудок имеет корни в восточной медицине, особенно популярна в японской и индийской культурах. Считается, что этот ритуал помогает очистить организм от токсинов, накопившихся за ночь, и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. В последние годы эта идея распространилась по всему миру благодаря блогерам и адептам здорового образа жизни.

Какой должна быть температура

Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры или слегка теплую — около 20–40 градусов. Холодная вода может вызвать спазм сосудов и замедлить пищеварительные процессы, тогда как слишком горячая способна раздражать слизистую оболочку желудка.

Ожидаемый эффект

Приверженцы методики утверждают, что регулярное потребление воды натощак улучшает перистальтику кишечника, ускоряет метаболизм, помогает проснуться и способствует выведению продуктов обмена веществ. Также это может положительно влиять на состояние кожи и общее самочувствие в течение дня.

Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рекомендуемое количество

Вопрос о том, сколько воды нужно пить утром натощак, имеет разные ответы в зависимости от системы. Японская водная терапия предполагает 4-5 стаканов по 160 мл, что составляет около 640–800 мл. Большинство современных диетологов считают это количество избыточным и советуют начинать с 1-2 стаканов (200–400 мл).

Научные данные

На сегодняшний день крупных контролируемых исследований, убедительно доказывающих особую пользу именно утреннего приема воды натощак, недостаточно. Большинство научных работ подтверждают важность адекватного потребления жидкости в течение всего дня, но не выделяют утренний прием как критически важный момент.

Употребление 1-2 стаканов воды после пробуждения — безопасная привычка, которая может принести пользу, особенно если вы испытываете жажду или склонны к запорам. Слушайте свой организм: если вам комфортно пить воду с утра — продолжайте, если нет — не заставляйте себя следовать этому правилу.

