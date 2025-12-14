Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 09:00

Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать?

Сколько стаканов воды положено пить с утра — какая от них польза Сколько стаканов воды положено пить с утра — какая от них польза Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие слышали совет выпивать воду сразу после пробуждения, но мало кто знает точные рекомендации. Сколько воды нужно пить утром натощак: обычно советуют 1-2 стакана теплой или комнатной температуры жидкости за 20–30 минут до завтрака. Эта привычка может помочь запустить обменные процессы и подготовить организм к приему пищи.

Откуда появилась традиция

Практика употребления воды на голодный желудок имеет корни в восточной медицине, особенно популярна в японской и индийской культурах. Считается, что этот ритуал помогает очистить организм от токсинов, накопившихся за ночь, и стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. В последние годы эта идея распространилась по всему миру благодаря блогерам и адептам здорового образа жизни.

Какой должна быть температура

Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры или слегка теплую — около 20–40 градусов. Холодная вода может вызвать спазм сосудов и замедлить пищеварительные процессы, тогда как слишком горячая способна раздражать слизистую оболочку желудка.

Ожидаемый эффект

Приверженцы методики утверждают, что регулярное потребление воды натощак улучшает перистальтику кишечника, ускоряет метаболизм, помогает проснуться и способствует выведению продуктов обмена веществ. Также это может положительно влиять на состояние кожи и общее самочувствие в течение дня.

Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать? Сколько воды нужно пить утром натощак и надо ли это делать? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рекомендуемое количество

Вопрос о том, сколько воды нужно пить утром натощак, имеет разные ответы в зависимости от системы. Японская водная терапия предполагает 4-5 стаканов по 160 мл, что составляет около 640–800 мл. Большинство современных диетологов считают это количество избыточным и советуют начинать с 1-2 стаканов (200–400 мл).

Научные данные

На сегодняшний день крупных контролируемых исследований, убедительно доказывающих особую пользу именно утреннего приема воды натощак, недостаточно. Большинство научных работ подтверждают важность адекватного потребления жидкости в течение всего дня, но не выделяют утренний прием как критически важный момент.

Употребление 1-2 стаканов воды после пробуждения — безопасная привычка, которая может принести пользу, особенно если вы испытываете жажду или склонны к запорам. Слушайте свой организм: если вам комфортно пить воду с утра — продолжайте, если нет — не заставляйте себя следовать этому правилу.

Ранее мы рассказывали вами о пользе воды, как одного из способов закаливания — научитесь обливаться правильно.

вода
польза
советы
здоровье
мифы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
«Разнородная масса»: российский генерал вынес приговор ВВС Украины
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.