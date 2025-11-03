Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 08:30

Завтрак мечты: пышный французский омлет с сыром за 6 простых шагов

Пышный французский омлет с сыром — это идеальный баланс нежности и насыщенного вкуса, который легко приготовить каждое утро. Такой завтрак не требует сложных ингредиентов, но радует своей воздушной текстурой и ароматной сырной корочкой.

Для рецепта возьмите: 4 крупных яйца, 50 мл молока 3,2%, щепотку морской соли, 30 г сыра гауда, 10 г несоленого сливочного масла. Яйца слегка взбейте венчиком, не до пены, а до легкой однородности. Влейте молоко, добавьте соль, вмешайте половину сыра. Сковороду с толстым дном разогрейте на умеренном огне, положите масло и распределите его. Влейте смесь, дайте сформироваться краям 2 минуты, затем накройте крышкой и уменьшите нагрев. Через 2 минуты посыпьте верх оставшимся сыром и выключите огонь — пусть омлет доходит под крышкой еще минуту.

Этот способ приготовления обеспечивает равномерную прожарку без подгорания. Пышный французский омлет с сыром получается нежным внутри и слегка упругим снаружи — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и качество. Подавайте сразу, по желанию — с зеленью или свежими овощами.

