Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 07:30

Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно

Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните те самые, пышные и ажурные, с румяной корочкой и нежной текстурой внутри? Речь пойдет о любимых оладьях на кефире, рецепт которых есть, наверное, в каждой семье. Это та самая выпечка, что пахнет детством, уютом и прекрасным утром выходного дня.

Основа успеха для таких оладий на кефире — это правильное тесто. Оно не должно быть слишком густым или жидким, а по консистенции будет напоминать густую сметану. Тогда оладушки будут идеально круглыми и равномерно пропекутся. Главный секрет пышности — хорошо разогретая сковорода и гашение соды непосредственно в кефире. Это даст ту самую реакцию, которая наполнит тесто пузырьками воздуха.

Ингредиенты (порция на 3–4 персоны)

  • Кефир (желательно 2,5–3,2%) — 500 мл

  • Пшеничная мука — 250–300 г (количество может немного варьироваться)

  • Яйцо куриное — 1 шт.

  • Сахар — 2 ст. ложки (по вкусу)

  • Соль — 0,5 ч. ложки

  • Сода — 0,5 ч. ложки (не гасим уксусом)

  • Растительное масло — 2 ст. ложки в тесто + для жарки

Выливаем кефир в миску, добавляем к нему соду и быстро перемешиваем. Он начнет пениться — это то, что нужно. Затем вводим яйцо, соль, сахар и перемешиваем. Постепенно подсыпаем просеянную муку, аккуратно вымешивая тесто ложкой до исчезновения комочков. В конце вливаем две ложки растительного масла. Даем тесту постоять 5–10 минут. Разогреваем сковороду, наливаем немного масла и выпекаем оладьи с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Подавайте их горячими со сметаной, вареньем или медом. Это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит простоту, быстроту и потрясающий результат. Приятного аппетита!

Ранее мы раскрывали секрет вкуснейшей турецкой пиццы.

Читайте также
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Семья и жизнь
Простая и вкусная восточная выпечка: готовим узбекскую слоеную самсу
Шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов
Общество
Шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов
Этот банановый хлеб невозможно испортить: простой рецепт для начинающих кулинаров
Общество
Этот банановый хлеб невозможно испортить: простой рецепт для начинающих кулинаров
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Семья и жизнь
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
Общество
Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов
рецепты
выпечка
кулинария
завтраки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о схеме обмана с «ошибочным» переводом денег
США и Япония договорились о поставках сырья, которое обещала Украина
Одна европейская страна захотела создать альянс скептиков по Украине
Шведские столы могут появиться в школах России
Как научиться играть на гитаре с нуля? Инструкция, как стать душой компании
Россияне устроили стихийный мемориал после гибели двух девочек
В российском регионе перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами
Жители Сахалина частично остались без воды из-за блэкаута
Появились кадры яркой вспышки, после которой на Сахалине пропал свет
Собаки-мутанты появились в районе Чернобыльской АЭС
Родителям рассказали, как стимулировать школьников готовиться к ЕГЭ
День рождения комсомола: история ВЛКСМ
Повторение бахмутского сценария и кризис ВСУ: новости СВО к утру 28 октября
«Подошли вплотную»: российские бойцы ликвидировали ВСУ во время чаепития
В России могут снизить порог ответственности за самоволку
Самолет МС-21 с российскими комплектующими успешно приземлился в Иркутске
Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 октября: инфографика
Почти 20 беспилотников заметили ночью над Россией
«Станет жертвой»: Польшу предупредили о рисках натравливания НАТО на Россию
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.