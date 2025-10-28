Забудьте о сухих оладьях: рецепт, который всегда выходит безупречно

Помните те самые, пышные и ажурные, с румяной корочкой и нежной текстурой внутри? Речь пойдет о любимых оладьях на кефире, рецепт которых есть, наверное, в каждой семье. Это та самая выпечка, что пахнет детством, уютом и прекрасным утром выходного дня.

Основа успеха для таких оладий на кефире — это правильное тесто. Оно не должно быть слишком густым или жидким, а по консистенции будет напоминать густую сметану. Тогда оладушки будут идеально круглыми и равномерно пропекутся. Главный секрет пышности — хорошо разогретая сковорода и гашение соды непосредственно в кефире. Это даст ту самую реакцию, которая наполнит тесто пузырьками воздуха.

Ингредиенты (порция на 3–4 персоны)

Кефир (желательно 2,5–3,2%) — 500 мл

Пшеничная мука — 250–300 г (количество может немного варьироваться)

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 2 ст. ложки (по вкусу)

Соль — 0,5 ч. ложки

Сода — 0,5 ч. ложки (не гасим уксусом)

Растительное масло — 2 ст. ложки в тесто + для жарки

Выливаем кефир в миску, добавляем к нему соду и быстро перемешиваем. Он начнет пениться — это то, что нужно. Затем вводим яйцо, соль, сахар и перемешиваем. Постепенно подсыпаем просеянную муку, аккуратно вымешивая тесто ложкой до исчезновения комочков. В конце вливаем две ложки растительного масла. Даем тесту постоять 5–10 минут. Разогреваем сковороду, наливаем немного масла и выпекаем оладьи с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Подавайте их горячими со сметаной, вареньем или медом. Это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит простоту, быстроту и потрясающий результат. Приятного аппетита!

