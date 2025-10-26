Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 20:30

Это что за пиде у вас? Готовим турецкую пиццу дома и удивляем близких!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкая кухня полна сюрпризов — одно из самых ярких блюд, которые стоит попробовать, это пиде. Так называется лепешка в форме лодочки с ароматной начинкой, напоминающая пиццу, но с особым восточным шармом. Приготовьте ее дома, и вы почувствуете дух Стамбула у себя на кухне.

Для теста смешайте муку (400 г), дрожжи (сухие, 6 г), сахар-песок (1-2 ч. л.), соль (1 ч. л.), влейте чуть меньше стакана теплой воды, вмешайте куриное яйцо (1 шт.) и масло (подсолнечное или оливковое, 25 мл). Вымесите эластичное тесто и уберите туда, где ему будет тепло примерно на 1 час.

Для ароматной начинки обжарьте лук-репку (2 шт.), добавьте фарш (говяжий, 500 г), мелко нарезанные овощи (1 болгарский перчик, 2 помидора, пучок зелени, например петрушки), а также чеснок (1 зубчик), специи (соль плюс перец — на ваш вкус). Тушите 15 минут.

Разделите получившуюся массу на 7 долей, раскатайте его в овалы. Выложите сверху начинку, защипните плотно края. Смажьте взбитым яйцом с молоком (1 ст. л.) и растительным маслом (1 ч. л.), присыпьте сыром (180 г моцареллы). Выпекайте в духовке при 230°C 15–17 минут.

Турецкая кухня — это вкус, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Ранее мы делились с вами секретом запеченной курицы с японским характером!

