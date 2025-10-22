Курочка с японским характером: запекаем птицу с соусом терияки

Японская кухня давно перестала быть экзотикой, но многие боятся браться за азиатские рецепты. Напрасно: рецепт курицы в духовке с терияки покажет, что готовить блюда в японском стиле проще, чем кажется. Ароматное мясо с карамельным блеском получается даже у новичков.

Для приготовления потребуются доступные продукты: 600 граммов курицы (бедра или филе), 150 миллилитров соевого соуса, 100 граммов сахара (лучше коричневого), 3 столовые ложки яблочного уксуса, 2 чайные ложки крахмала, 4 зубчика чеснока, кусочек имбиря (около 5 сантиметров), щепотка красного перца и столовая ложка кунжута для подачи.

Секрет блюда — в правильном соусе: крахмал разводят в 50 миллилитрах воды, добавляют соевый соус, сахар, уксус, тертый имбирь, давленый чеснок и перец. Смесь доводят до кипения на плите, пока не загустеет. Курицу нарезают порционно, выкладывают в смазанную форму, заливают готовым соусом и запекают при 180 градусах 35–40 минут. Мясо получается сочным, с глянцевой корочкой.

Рецепт курицы в духовке с терияки хорош тем, что не требует долгого маринования и сложных техник. Подавать готовое блюдо лучше с отварным рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком. Такой ужин удивит домашних и покажет, что азиатская кухня вполне по силам каждому.

