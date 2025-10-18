Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 07:00

Тонкая талия без чувства голода: лучший завтрак для фанатов кетодиеты

Тонкая талия без чувства голода: лучший завтрак для фанатов кетодиеты Тонкая талия без чувства голода: лучший завтрак для фанатов кетодиеты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кетодиета — это способ питаться с удовольствием и чувствовать себя легко. Идеальный кетозавтрак помогает начать день с энергии и не нарушает баланс макронутриентов. Простое блюдо из яиц и авокадо насыщает надолго и готовится за 15 минут.

Ингредиенты: 2 яйца, 1 авокадо, 1 ст. л. сливочного масла, соль по вкусу, свежая петрушка, черный перец. Яйца жарят на масле до желаемой степени прожарки. Авокадо разрезают пополам, удаляют косточку, мякоть нарезают ломтиками или разминают вилкой. На тарелку выкладывают авокадо, рядом — яйца. Посыпают зеленью и перцем. Блюдо не требует сложных навыков, но дарит насыщение и удовольствие. Это действительно идеальный кетозавтрак для тех, кто ценит простоту и пользу.

Такой завтрак легко адаптировать: можно добавить помидор черри или кусочек слабосоленого лосося. Главное — не выходить за рамки низкоуглеводного рациона.

Ранее мы делились с вами рецептом правильного перекуса для желающих сберечь осиную талию.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
