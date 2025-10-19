Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:30

Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью

Салат из тыквы с курицей, руколой и пармезаном — это идеальное сочетание вкуса, сытности и пользы. Запеченная тыква придает блюду легкую сладость, а рукола добавляет пикантную горчинку.

Тыкву (250 г — очищенная, нарезанная кубиками) посолите, поперчите (соль, черный перец — по вкусу), сбрызните маслом (оливковое — 2 ст. л.) и запекайте 15–20 минут при 200 °C.

Курицу (филе — 1 шт., около 200 г, отварное или запеченное) нарежьте тонкими полосками. В миске смешайте руколу (1 пучок), тыкву, курицу, полейте смесью масла и уксуса (бальзамический — 1 ст. л.). Выложите на тарелку, посыпьте пармезаном (50 г).

Салат из тыквы готов к подаче — он сытный, полезный и отлично подходит для обеда или ужина.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
