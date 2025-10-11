Забудьте о банках: эту капусту хозяйки маринуют без стерилизации

Хотите хрустящую, ароматную заготовку без лишних хлопот? Маринованная капуста на зиму с перцем и маслом — идеальный выбор. Она готовится быстро, не требует стерилизации и отлично хранится в холодильнике. А растительное масло делает вкус насыщенным и мягким.

Овощи (капуста — 1 кг, морковь — 1 шт., болгарский перец — 1 шт.) нарежьте тонко, смешайте в миске. Приготовьте маринад: в кастрюле растворите соль (1 ст. л.) и сахар (7 ст. л.) в воде (500 мл), доведите до кипения, добавьте уксус (9% — 6 ст. л.) и масло (подсолнечное — 80 мл). Остудите маринад до тёплого состояния и залейте им овощи в банках. Закройте крышками, охладите, через 4–6 часов можно пробовать, а на следующий день капуста будет идеальной.

Такая маринованная капуста на зиму получается сочной, хрустящей и с глубоким вкусом. Подавайте с картофелем, мясом или как самостоятельную закуску. Храните в банке в холодильнике — будет вкусна всю зиму.

