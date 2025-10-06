Нежный желток, хрустящий белок: готовим идеальные яйца по-шотландски

Если хочется удивить близких сытным и оригинальным блюдом, обратите внимание на яйца по-шотландски. Этот простой британский рецепт давно завоевал сердца гурманов и отлично подходит для завтрака или перекуса.

Для приготовления понадобятся: яйца куриные — 4 шт., фарш свиной — 400 г, лук репчатый — 1 шт., мука — для панировки, панировочные сухари — 100 г, соль, черный и острый перец, паприка, горчица и немного сухих трав по вкусу. Яйца отваривают всмятку, аккуратно очищают, обволакивают ароматным мясным фаршем и обваливают в панировочных сухарях. Обжаривают на среднем огне до золотистой корочки. Внутри — нежный мягкий желток, снаружи — хрустящая аппетитная корочка.

Яйца по-шотландски — отличный способ разнообразить свой рацион, попробуйте и убедитесь, как просто создавать вкусные и необычные блюда дома!

