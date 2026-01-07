Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаю в сметану, пальчики оближешь

Это блюдо — душевный символ белорусской домашней кухни, простое, сытное и невероятно уютное. Смаженка напоминает нечто среднее между омлетом и толстой лепёшкой, где хрустящие края сочетаются с нежной яично-луковой начинкой. Это идеальный вариант для быстрого завтрака или тёплого перекуса, который особенно хорош со свежей сметаной, добавляющей приятную прохладную нотку.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 1 стакан (200 мл) молока, 4–5 ст. ложек муки, большой пучок зелёного лука, соль, щепотка соды, растительное масло для жарки, сметана для подачи. Зелёный лук мелко порубите. В миске взбейте два яйца, добавьте молоко, муку, соль и соду, тщательно перемешайте до консистенции негустой сметаны. Вмешайте в тесто большую часть зелёного лука. На хорошо разогретую сковороду с маслом вылейте тесто, разровняйте и жарьте на среднем огне 3–4 минуты. Оставшиеся два яйца взбейте вилкой с щепоткой соли и залейте ими почти готовую лепёшку. Посыпьте оставшимся луком. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 3–4 минуты до полного схватывания яйца. Подавайте смаженку горячей, разрезанной на порции, с обильной порцией холодной сметаны.

