28 сентября 2025 в 20:30

Суп из разных круп: готовим сытный и согревающий белорусский крупник

Белорусский крупник — это настоящая энциклопедия вкуса и пользы в одной тарелке. Простой, сытный, приготовленный из доступных ингредиентов, он веками был основой крестьянского стола и сегодня снова возвращается в дом. Его можно варить с разными крупами, овощами, грибами и мясом — белорусский крупник всегда получается особенным, ведь его рецепт согревает, насыщает и объединяет семью за обедом.

Основа — вкус и польза

Главная составляющая крупника — крупа: ячневая, перловая, гречневая, пшенная или ржаная. Именно она делает суп густым, нажористым и полезным для пищеварения. Обязательно добавляют картофель, морковь, лук, а по сезону — свежие или сушеные грибы. В постные дни крупник варят без мяса, но, если хочется наваристости, используют курицу, говядину или свинину, при этом бульон получается насыщенным и ароматным.

Классический рецепт крупника

Важный момент — забел. Так в белорусской кухне называют добавление молока, сливок или сметаны в уже готовый суп. Это придает крупнику мягкость, молочный аромат и особую нежность. Часто забел делают прямо в тарелке перед подачей — тогда каждый выбирает, насколько густым и сливочным будет его суп.

  1. Сварите мясной бульон (например, куриный). Не забывайте снимать пену для прозрачности.

  2. Пока варится бульон, промойте крупу и замочите, чтобы она быстрее дошла до готовности.

  3. Обжарьте на сале или масле лук, морковь, можно грибы — это добавит глубины вкусу.

  4. В кипящий бульон опустите крупу, через 15 минут — картофель и овощи. Варите на слабом огне до мягкости.

  5. В конце добавьте лавровый лист, перец горошком, зелень. Перед подачей отделите мясо от костей и верните кусочки в суп.

В тарелку с горячим крупником положите ложку сметаны, сливок или влейте подогретое молоко — это и есть забел. Можно подавать со свежей зеленью и кусочком хлеба.

Белорусский крупник — это настоящее домашнее тепло и забота для всей семьи, а также вкусная и полезная традиция, которую стоит взять на вооружение. Приятного аппетита!

супы
обеды
простые рецепты
кухня
готовка
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
