16 сентября 2025 в 12:30

Заготовка для солянки на зиму: хитрость, о которой молчат хозяйки

Заготовка для солянки на зиму: хитрость, о которой молчат хозяйки

Мечтаете зимой за пять минут сварить густой и наваристый суп? Тогда самое время сделать умную заготовку в сезон овощей. Эта основа сэкономит вам массу времени и подарит вкус лета в холодный день.

Нарежьте кубиками свежие огурцы, помидоры, лук и морковь. Обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте томаты и тушите 10 минут. Затем положите огурцы, влейте томатную пасту, немного растительного масла, посолите, поперчите и тушите под крышкой еще 20 минут. Горячую массу разложите по стерильным литровым банкам и закатайте. Эта заготовка для солянки на зиму превратит готовку в удовольствие.

Когда захочется солянки, просто откройте банку, добавьте бульон, колбасу и оливки — суп готов! Обязательно сохраните этот проверенный вариант заготовки для солянки на зиму: пошаговый рецепт поможет не упустить ни одной детали. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами секретом вкусной выпечки из ржаной муки: прекрасное дополнение к горяченькой солянке!

Валентина Еремеева
