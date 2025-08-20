Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 20:30

Похрустеть через 24 часа: лучший рецепт быстрых малосольных огурцов

Малосольные огурцы за сутки: простой пошаговый рецепт

Хотите хрустящих ароматных малосольных огурчиков уже завтра? Тогда этот рецепт — именно то, что нужно! Малосольные огурцы на сутки: простой пошаговый рецепт, проверенный годами и любимый всей семьей.

Для приготовления используйте свежие огурцы — около двух килограммов. Их рекомендуется предварительно замочить в холодной воде на два часа, чтобы они стали упругими и сочными. После этого срежьте кончики — это поможет рассолу быстрее проникнуть внутрь и равномерно пропитать каждый овощ.

Возьмите пару зонтиков укропа, листьев вишни и смородины — по пять штук, они придадут огурцам тонкий аромат и легкую терпкость. Добавьте три листа хрена — они способствуют длительному сохранению хруста. Не забудьте 10 горошин черного перца для легкой остроты и пять зубчиков чеснока, разрезанных пополам, — они добавят пикантности.

Выкладывайте ингредиенты в кастрюлю слоями: сначала — часть зелени, затем — огурцы, чередуя их с чесноком и специями. Залейте все кипящим рассолом — просто вскипятите воду, добавьте две-три столовые ложки соли, хорошо размешайте до полного растворения и дайте немного остыть.

Накройте огурцы тарелкой, положите сверху гнет, чтобы овощи были под рассолом, и оставьте при комнатной температуре ровно на сутки. В течение 24 часов ваши огурчики станут идеально хрустящими и готовыми к дегустации.

Этот способ приготовления малосольных огурцов за сутки особенно удобен, когда нужно быстро приготовить вкусную еду к обеду, ужину или праздничному столу.

Ранее мы рассказывали, как засолить огурцы в... пакете!

закрутки
рецепты
кухня
овощи
огурцы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
