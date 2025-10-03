Технолог раскрыла, какие добавки безопасны для заготовок на зиму Технолог Посокина: в закрутки на зиму лучше добавлять сок кислых яблок

В домашние закрутки на зиму рекомендуется добавлять сок из кислых яблок или айвы японской, заявила «Москве 24» технолог Наталья Посокина. Эти безопасные ингредиенты позволят надолго сохранить маринованные овощи. Эксперт также предостерегла от добавления аспирина и йодированной соли в заготовки.

Обычно используют лимонную или уксусную, но я бы советовала стараться брать максимально натуральные ингредиенты. Например, сок из кислых яблок или айвы японской. Вместо покупных пряностей лучше класть в банки свежие травы, которые создадут неповторимый аромат, — посоветовала Посокина.

По ее словам, во время консервации овощей можно использовать зонтики укропа, семена горчицы и кориандра, листья хрена, чеснок, зелень петрушки и листья смородины. Хранить такие закрутки нельзя больше двух лет — со временем у них портится качество, заключила технолог.

Ранее садовод Октябрина Ганичкина заявила, что домашние закрутки и овощи лучше хранить на балконе в бумажных мешках. Еще одним хорошим местом для продуктов станет погреб. В подобных условиях они могут не испортиться на протяжении двух лет.