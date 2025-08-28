День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:43

Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки

Садовод Ганичкина посоветовала хранить домашние закрутки на балконе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Домашние закрутки и овощи лучше хранить на балконе в бумажных мешках, заявила «Вечерней Москве» садовод Октябрина Ганичкина. Еще одним хорошим местом для продуктов станет погреб. В подобных условиях они могут не испортиться на протяжении двух лет.

В тряпичных или полиэтиленовых мешках скапливается конденсат, который провоцирует развитие гнилостных процессов. В бумажном мешке сохраняется комфортная температура для правильного хранения овощей — плюс два–три градуса. В них хорошо хранится свекла, морковь, картошка, — уточнила Ганичкина.

Она добавила, что на балконе также можно хранить арбузы, накрыв их тканью. Кабачки, тыкву, лук и чеснок лучше положить в кладовку, а ягоды и зелень — заморозить в морозильной камере.

Ранее инфекционист Мария Рыбалко заявила, что при изготовлении домашних закруток нельзя отклоняться от рецепта и уменьшать в них концентрацию соли и сахара, чтобы избежать появления ботулотоксина. При малейшем сомнении в качестве консервов их стоит выбросить.

закрутки
овощи
садоводы
продукты
