Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:45

Врач объяснила, почему нужно есть больше овощей

Врач Савицкая: клетчатка замедляет усвоение сахара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Клетчатка замедляет усвоение сахара и помогает пищеварению, рассказала ИА «Время Н» главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она отметила, что дефицит овощей и фруктов может привести к серьезным заболеваниям.

Клетчатка замедляет усвоение сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови, улучшает пищеварение, стимулирует кишечную моторику и снижает риск запоров при достаточном потреблении воды. Она также способствует снижению «плохого» холестерина и помогает контролировать аппетит, — рассказала Савицкая.

Врач подчеркнула, что суточная норма составляет не менее 40 граммов овощей и 200 граммов ягод. По ее словам, лучше выбирать свежие сезонные плоды разнообразного цвета.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, что белое и красное мясо лучше чередовать в рационе. Она отметила, что выбор вида мяса также должен быть обусловлен возрастом, состоянием здоровья и личными предпочтениями.

овощи
фрукты
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.