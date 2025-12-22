Врач объяснила, почему нужно есть больше овощей

Врач объяснила, почему нужно есть больше овощей Врач Савицкая: клетчатка замедляет усвоение сахара

Клетчатка замедляет усвоение сахара и помогает пищеварению, рассказала ИА «Время Н» главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она отметила, что дефицит овощей и фруктов может привести к серьезным заболеваниям.

Клетчатка замедляет усвоение сахара, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови, улучшает пищеварение, стимулирует кишечную моторику и снижает риск запоров при достаточном потреблении воды. Она также способствует снижению «плохого» холестерина и помогает контролировать аппетит, — рассказала Савицкая.

Врач подчеркнула, что суточная норма составляет не менее 40 граммов овощей и 200 граммов ягод. По ее словам, лучше выбирать свежие сезонные плоды разнообразного цвета.

