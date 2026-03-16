Этот вегетарианский плов — тот самый случай, когда морковь и сухофрукты звучат громче мяса. Секрет — в ароматных специях и правильном рисе

Здесь царит железное правило: рис не трогать. Именно этот почти медитативный запрет — залог успеха. Пока зерна томятся под крышкой, пропитываясь ароматом моркови, имбиря и медовых фиников, они проходят таинство превращения в идеальный плов.

Что понадобится

Рис длиннозерный — 300 г, морковь — 500 г, лук репчатый — 1 крупная головка, корень имбиря свежий — кусочек 3–4 см, масло растительное — 80 мл, кумин (зира) — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец острый молотый — 0,25 ч. л. или по вкусу, финики без косточки — 80 г, курага — 80 г, мед жидкий — 1 ст. л., сок лимонный — 2 ст. л., бульон овощной или вода — 500 мл, соль — по вкусу, веточка свежей мяты для подачи.

Как я его готовлю

Промываю рис, заливаю его свежей холодной водой и оставляю замачиваться на 30 минут. Очищаю морковь, лук и имбирь. Морковь нарезаю крупными брусочками, лук — тонкими полукольцами, а имбирь мелко рублю ножом. В толстостенной кастрюле или казане с хорошо разогретым растительным маслом обжариваю лук до мягкости и легкой золотистости около 5 минут. Добавляю к луку рубленый имбирь, кумин, корицу, кориандр и острый перец, интенсивно помешиваю и прогреваю специи буквально минуту, чтобы раскрыть их аромат. Следом отправляю в казан нарезанную морковь и готовлю на среднем огне, изредка помешивая, в течение 10 минут. Промытые и обсушенные финики и курагу добавляю к овощам вместе с жидким медом и лимонным соком, солю по вкусу и перемешиваю, прогревая еще 2 минуты.

Рис откидываю на дуршлаг, хорошо встряхиваю, чтобы стекла вся вода, и аккуратно выкладываю ровным слоем поверх овощной основы. Ни в коем случае не перемешиваю содержимое казана. Вливаю горячий бульон или воду. Накрываю казан плотной крышкой, убавляю огонь до минимума и оставляю плов томиться ровно на 15 минут. По истечении этого времени снимаю казан с огня, осторожно приоткрываю крышку, выпускаю пар, кладу сверху на рис промытую веточку мяты для аромата, снова закрываю крышкой и даю плову настояться в течение 10–15 минут.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
