Винегрет с красной рыбой: простой способ приготовить ресторанный салат

Праздничный винегрет по нашему рецепту — это свежий взгляд на знакомый салат, который легко превращается в блюдо ресторанного уровня. Добавление слабосоленой красной рыбы делает вкус утонченным, а подача — по-настоящему торжественной. Такой вариант особенно оценят гурманы и те, кто любит неожиданные сочетания.

Для приготовления понадобится: 2 средние свеклы, 2 картофелины, 1 морковь, 120 г слабосоленого филе красной рыбы (подойдет семга или кета), 1 маринованный огурец, горсть зеленого горошка, половина небольшого яблока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, немного лимонного сока и зелень для подачи.

Свеклу, картофель и морковь отварите заранее и остудите. Нарежьте все кубиками, добавьте горошек и мелко порезанное яблоко для легкой сладости. В конце аккуратно вмешайте кусочки рыбы и полейте салат маслом с каплей лимонного сока. Перед подачей украсьте листьями укропа и оставьте на час в холодильнике, чтобы вкус стал насыщенным.

Такой рецепт праздничного винегрета точно не останется без внимания — он прост, но выглядит богато и современно.

