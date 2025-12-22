Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:28

Винегрет с красной рыбой: простой способ приготовить ресторанный салат

Рецепт праздничного винегрета — готовим богатый салат с красной рыбой Рецепт праздничного винегрета — готовим богатый салат с красной рыбой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Праздничный винегрет по нашему рецепту — это свежий взгляд на знакомый салат, который легко превращается в блюдо ресторанного уровня. Добавление слабосоленой красной рыбы делает вкус утонченным, а подача — по-настоящему торжественной. Такой вариант особенно оценят гурманы и те, кто любит неожиданные сочетания.

Для приготовления понадобится: 2 средние свеклы, 2 картофелины, 1 морковь, 120 г слабосоленого филе красной рыбы (подойдет семга или кета), 1 маринованный огурец, горсть зеленого горошка, половина небольшого яблока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, немного лимонного сока и зелень для подачи.

Свеклу, картофель и морковь отварите заранее и остудите. Нарежьте все кубиками, добавьте горошек и мелко порезанное яблоко для легкой сладости. В конце аккуратно вмешайте кусочки рыбы и полейте салат маслом с каплей лимонного сока. Перед подачей украсьте листьями укропа и оставьте на час в холодильнике, чтобы вкус стал насыщенным.

Такой рецепт праздничного винегрета точно не останется без внимания — он прост, но выглядит богато и современно.

Ранее мы делились рецептом быстрой домашней засолки красной рыбки.

салаты
овощи
польза
праздники
рецепты
винегреты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал четкий сигнал США из-за бесчинств в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.