26 сентября 2025 в 08:30

Готовим королевскую закуску: маринованные опята по простому рецепту с уксусом

Готовим королевскую закуску: маринованные опята по простому рецепту с уксусом Готовим королевскую закуску: маринованные опята по простому рецепту с уксусом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осень — лучшее время для домашних заготовок, а маринованные опята с уксусом на зиму станут отличной закуской и украшением любого стола. Этот простой и надежный рецепт подойдет даже начинающим хозяйкам, ведь все этапы приготовления максимально понятны и не требуют особых навыков. В статье вы найдете пошаговый рецепт маринованных опят с уксусом на зиму, который поможет сохранить аромат и вкус грибов до самой весны.

Тщательно переберите грибы (свежие — 1 кг), промойте их под проточной водой, удалите весь мусор и поврежденные экземпляры. Крупные грибочки можно разрезать на части.

Тем временем в кастрюле доведите до кипения воду (питьевая — 1 л), добавьте в нее соль (2 ст. л.) и сахар (1 ст. л.). Всыпьте опята и варите их 20 минут, периодически снимая пену. Для аромата добавьте уксус (9% — 100 мл), лавровый листик (2-3 шт.), перец (черный горошком — 10 шт.), по желанию — гвоздику (3-4 бутона) и чеснок (3-4 зубчика). Продолжайте варить еще 5 минут.

Чистыми ложками разложите горячие опята по стерилизованным баночкам и залейте рассолом доверху. Плотно закройте стеклянные емкости крышками, переверните крышками вниз, укутайте одеялом до полного их остывания.

Такой пошаговый рецепт маринованных опят с уксусом на зиму гарантирует, что грибочки останутся упругими, ароматными и безопасными для длительного хранения. Обязательно попробуйте этот способ — ваши домашние оценят заготовку по достоинству!

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей маринованной капусты с грибами.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
