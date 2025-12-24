Салат для стройной талии без голода: простой домашний рецепт, который я готовлю, когда хочется вкусно и легко

Когда я хочу разгрузить организм и при этом не ходить голодной, всегда выручает один простой салат. Он легкий, свежий и при этом отлично насыщает, а готовится из самых обычных продуктов. Такой вариант особенно хорош для ужина или быстрого перекуса, когда следишь за фигурой, но от вкусной еды отказываться не хочется.

В этом салате все продумано: овощи дают свежесть, яйца добавляют сытости, а грибы делают вкус более насыщенным. Ингредиенты простые и доступные: шампиньоны — 60 г, томаты черри — 6 шт., огурец — 1 шт., романо (можно заменить пекинской капустой) — 70 г, яйца — 2 шт., оливковое масло — 1 маленькая ложка.

Яйца отвариваю и режу небольшими кусочками. Шампиньоны мою и нарезаю тонкими пластинками, черри делю на четвертинки, огурец — на кружочки. Листья салата шинкую, соединяю все в миске, сбрызгиваю маслом и аккуратно перемешиваю. Получается легкий и очень приятный салат, после которого чувствуешь себя отлично.

