Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:00

Салат для стройной талии без голода: простой домашний рецепт, который я готовлю, когда хочется вкусно и легко

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда я хочу разгрузить организм и при этом не ходить голодной, всегда выручает один простой салат. Он легкий, свежий и при этом отлично насыщает, а готовится из самых обычных продуктов. Такой вариант особенно хорош для ужина или быстрого перекуса, когда следишь за фигурой, но от вкусной еды отказываться не хочется.

В этом салате все продумано: овощи дают свежесть, яйца добавляют сытости, а грибы делают вкус более насыщенным. Ингредиенты простые и доступные: шампиньоны — 60 г, томаты черри — 6 шт., огурец — 1 шт., романо (можно заменить пекинской капустой) — 70 г, яйца — 2 шт., оливковое масло — 1 маленькая ложка.

Яйца отвариваю и режу небольшими кусочками. Шампиньоны мою и нарезаю тонкими пластинками, черри делю на четвертинки, огурец — на кружочки. Листья салата шинкую, соединяю все в миске, сбрызгиваю маслом и аккуратно перемешиваю. Получается легкий и очень приятный салат, после которого чувствуешь себя отлично.

Ранее сообщалось, что Новый год — время удивлять гостей необычными блюдами. Салат «Огненный калейдоскоп» не только красиво смотрится на столе, но и сочетает сладкое, соленое и нежную текстуру, при этом готовится быстро и просто. Даже если классические салаты уже приелись, этот вариант внесет свежесть и праздничное настроение.

Проверено редакцией
Читайте также
Тарталетки с селедкой: исчезнут с новогоднего стола быстрее бутербродов с икрой — простой рецепт
Общество
Тарталетки с селедкой: исчезнут с новогоднего стола быстрее бутербродов с икрой — простой рецепт
Свиные медальоны в беконе с черносливом — готовлю в нежном соусе: смело ставим в центр новогоднего стола
Общество
Свиные медальоны в беконе с черносливом — готовлю в нежном соусе: смело ставим в центр новогоднего стола
Кальмарный салат больше не делаю — фарширую их этой сочной начинкой: 30 минут для эффектного блюда к Новому году
Общество
Кальмарный салат больше не делаю — фарширую их этой сочной начинкой: 30 минут для эффектного блюда к Новому году
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Семья и жизнь
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
Семья и жизнь
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Салат для стройной талии без голода: простой домашний рецепт, который я готовлю, когда хочется вкусно и легко Когда я хочу разгрузить организм и при этом не ходить голодной, всегда выручает один простой салат. Он легкий, свежий и при этом отлично насыщает, а готовится из самых обычных продуктов. Такой вариант особенно хорош для ужина или быстрого перекуса, когда следишь за фигурой, но от вкусной еды отказываться не хочется.
шампиньоны — 60 г;
томаты черри — 6 шт.;
огурец — 1 шт.;
романо (можно заменить пекинской капустой) — 70 г;
яйца — 2 шт.;
оливковое масло — 1 маленькая ложка.
>
Яйца отвариваю и режу небольшими кусочками. Шампиньоны мою и нарезаю тонкими пластинками, черри делю на четвертинки, огурец — на кружочки.
Листья салата шинкую, соединяю все в миске, сбрызгиваю маслом и аккуратно перемешиваю.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос назвал дату создания российский электростанции на Луне
Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве
Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники
Украинку арестовали за торговлю человеческими органами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Мальчик допустил оплошность стоимостью $280 тыс. при попытке помочь матери
«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии
Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений
Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе
«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ
Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние
Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году
Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
Пирог мечты: лимонный курд из готового песочного теста за полчаса
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву
Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата
Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА
В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.