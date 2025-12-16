Салат «Огненный калейдоскоп» на Новый год — яркий вкус и минимум усилий для праздничного стола

Новый год — время удивлять гостей необычными блюдами. Салат «Огненный калейдоскоп» не только красиво смотрится на столе, но и сочетает сладкое, соленое и нежную текстуру, при этом готовится быстро и просто. Даже если классические салаты уже приелись, этот вариант внесет свежесть и праздничное настроение.

Для приготовления возьмите пекинскую капусту (0,5 кочана), свекольный сок из 1 свеклы, консервированную кукурузу и ананасы по 200 г, крабовые палочки — 170 г, майонез 120 мл, 2 зубчика чеснока, листья салата и соль по вкусу. Нашинкуйте капусту и залейте свекольным соком на 10−12 минут.

Слейте сок с кукурузы и ананасов, нарежьте крабовые палочки. Соедините все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок в майонез, заправьте салат, украсьте оставшимися ананасами и зеленью. Яркий, вкусный и сытный салат готов к празднику!

