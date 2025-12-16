Новый год-2026
16 декабря 2025

Салат «Огненный калейдоскоп» на Новый год — яркий вкус и минимум усилий для праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год — время удивлять гостей необычными блюдами. Салат «Огненный калейдоскоп» не только красиво смотрится на столе, но и сочетает сладкое, соленое и нежную текстуру, при этом готовится быстро и просто. Даже если классические салаты уже приелись, этот вариант внесет свежесть и праздничное настроение.

Для приготовления возьмите пекинскую капусту (0,5 кочана), свекольный сок из 1 свеклы, консервированную кукурузу и ананасы по 200 г, крабовые палочки — 170 г, майонез 120 мл, 2 зубчика чеснока, листья салата и соль по вкусу. Нашинкуйте капусту и залейте свекольным соком на 10−12 минут.

Слейте сок с кукурузы и ананасов, нарежьте крабовые палочки. Соедините все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок в майонез, заправьте салат, украсьте оставшимися ананасами и зеленью. Яркий, вкусный и сытный салат готов к празднику!

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Марина Макарова
М. Макарова
пекинская капуста — 0,5 кочана;
свекольный сок — из 1 свеклы;
консервированная кукуруза — 200 гр.;
консервированные ананасы — 200 гр.;
крабовые палочки — 170 гр.;
соль — по вкусу;
майонез — 120 мл;
чеснок — 2 зубчика;
листья салата — по вкусу;
зеленый лук — по желанию.
Нашинкуйте капусту и залейте свекольным соком на 10−12 минут.
Слейте сок с кукурузы и ананасов, нарежьте крабовые палочки.
Соедините все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок в майонез, заправьте салат, украсьте оставшимися ананасами и зеленью.
