Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:24

Психолог дал советы, как преодолеть депрессивное состояние без лекарств

Психолог Ахмедов: объятия улучшат эмоциональное состояние при депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Объятия, живое общение, медитации и цифровой детокс улучшат эмоциональное состояние при депрессии, заявил в беседе с Regions психолог Илья Ахмедов. Он подчеркнул, что в тяжелый период человеку помогут близкие люди.

Физический контакт, даже короткое объятие, помогает нервной системе прийти в баланс, снижает уровень кортизола — гормона стресса, и способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство спокойствия и доверия. Объятия — это не только поддержка, но и способ почувствовать принятие, — отметил Ахмедов.

По его мнению, именно друзья помогают преодолевать тревогу и негативные эмоции. В частности, совместный смех укрепляет иммунитет и способствует быстрому восстановлению после болезней. Медитации, в свою очередь, позволяют успокоиться, а цифровой детокс — избавиться от лишних мыслей и информационной перегрузки.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что депрессия провоцирует переедание и снижает активность, что приводит к лишнему весу. Накопившиеся килограммы, в свою очередь, усиливают у человека чувство стыда, подавленности и социальной изоляции.

психологи
общество
здоровье
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума создаст объединение для защиты молодежи от экстремистских движений
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по делу Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.