Психолог дал советы, как преодолеть депрессивное состояние без лекарств

Объятия, живое общение, медитации и цифровой детокс улучшат эмоциональное состояние при депрессии, заявил в беседе с Regions психолог Илья Ахмедов. Он подчеркнул, что в тяжелый период человеку помогут близкие люди.

Физический контакт, даже короткое объятие, помогает нервной системе прийти в баланс, снижает уровень кортизола — гормона стресса, и способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство спокойствия и доверия. Объятия — это не только поддержка, но и способ почувствовать принятие, — отметил Ахмедов.

По его мнению, именно друзья помогают преодолевать тревогу и негативные эмоции. В частности, совместный смех укрепляет иммунитет и способствует быстрому восстановлению после болезней. Медитации, в свою очередь, позволяют успокоиться, а цифровой детокс — избавиться от лишних мыслей и информационной перегрузки.

