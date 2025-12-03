Психотерапевт объяснила связь между депрессией и лишним весом

Депрессия зачастую провоцирует переедание и снижает активность, что приводит к лишнему весу, заявила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Накопившиеся килограммы, в свою очередь, усиливают у человека чувство стыда, подавленности и социальной изоляции.

Не каждый человек с лишним весом или депрессивным настроением находится в группе повышенного риска, но есть категории, на которые стоит обратить внимание. Например, пациенты с эндокринными заболеваниями — гипотиреозом, синдромом Кушинга или поликистозом яичников, а также люди с апноэ, — предупредила Крашкина.

Она объяснила, что тесная связь между депрессией и набором лишнего веса связана не только с психологией, но и с биологическими процессами. Гормональные сбои, воспалительные процессы в мозге, стрессовые реакции организма и особенности микробиоты кишечника — все это формирует условия для одновременного развития депрессивного состояния и ожирения.

