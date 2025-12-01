Педиатр назвал неожиданный фактор развития ожирения у детей Педиатр Продеус: у рожденных с помощью кесарева сечения детей есть риск ожирения

Рождение детей с помощью кесарева сечения повышает риск развития ожирения у них в будущем, заявил «Вечерней Москве» педиатр Андрей Продеус. Он отметил, что сейчас такую операцию проводят порядка в 35–40% случаев, а раньше — в 14–17%.

К сожалению, все больше женщин выбирают кесарево сечение без определенных показаний. А что такое кесарево сечение? Это полостная операция, при которой ребенок не получает материнскую микробиоту. Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют повышенные риски лишней массы тела, аллергических реакций и астмы, — предупредил Продеус.

Он уточнил, что, помимо этого, таких детей часто кормят искусственным молоком, поскольку женщинам после полостной операции тяжело кормить их грудью. Отказ от грудного вскармливания, в свою очередь, также чреват набором лишнего веса у ребенка.

Ранее сообщалось, что более половины российских медиков констатируют проблему избыточного веса практически у всех своих пациентов. Согласно исследованию, главными причинами этого явления стали превышение калорийности рациона и недостаточная физическая активность.