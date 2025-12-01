День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:56

Педиатр назвал неожиданный фактор развития ожирения у детей

Педиатр Продеус: у рожденных с помощью кесарева сечения детей есть риск ожирения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рождение детей с помощью кесарева сечения повышает риск развития ожирения у них в будущем, заявил «Вечерней Москве» педиатр Андрей Продеус. Он отметил, что сейчас такую операцию проводят порядка в 35–40% случаев, а раньше — в 14–17%.

К сожалению, все больше женщин выбирают кесарево сечение без определенных показаний. А что такое кесарево сечение? Это полостная операция, при которой ребенок не получает материнскую микробиоту. Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют повышенные риски лишней массы тела, аллергических реакций и астмы, — предупредил Продеус.

Он уточнил, что, помимо этого, таких детей часто кормят искусственным молоком, поскольку женщинам после полостной операции тяжело кормить их грудью. Отказ от грудного вскармливания, в свою очередь, также чреват набором лишнего веса у ребенка.

Ранее сообщалось, что более половины российских медиков констатируют проблему избыточного веса практически у всех своих пациентов. Согласно исследованию, главными причинами этого явления стали превышение калорийности рациона и недостаточная физическая активность.

дети
здоровье
педиатры
ожирение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.